ظهور الصهيوني برنار ليفي مهندس الربيع العربي مع قيادة قسد

جهينة نيوز:

عاد الفيلسوف والكاتب الصهيوني الفرنسي الملقب بـ"مهندس الربيع العربي" برنار ليفي إلى الأضواء مرة أخرى، بظهوره في صورة مع قائد قائد ميليشيا قسد" "قسد" مظلوم عبديفي المناطق المحتلة من شرق سوريا.

ونشر ليفي اليوم الثلاثاء صورة على موقع "تويتر" جمعته مع مظلوم عبدي، وكتب: "في مكان ما في (روجافا)... على يميني جنرال أسطوري مظلوم عبدي كوباني... له الشرف المرعب لكونه العدو رقم واحد لأردوغان" متجاهلاً ان عبي مظلوم هو من سلم شمال سورية و عفرين لاردوغان ولايزال يهرب البترول المسروق عبر اراضيه.

كما ظهر في الصورة أيضا، ريدور خليل مسؤول العلاقات العامة في "قسد" (على اليمين)، ونوري محمود الناطق باسم "وحدات حماية الشعب" (على اليسار).