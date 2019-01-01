بتكليف من الرئيس الأسد… صباغ يقدم التعازي بوفاة عضو مجلس الشعب جورجينا رزق

جهينة نيوز:

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد قدم رئيس مجلس الشعب حموده صباغ اليوم التعازي لأسرة عضو مجلس الشعب جورجينا يوسف رزق في مدينة النبك بريف دمشق والتي وافتها المنية مساء أول أمس إثر حادث سير.

ونقل صباغ خالص تعازي ومواساة الرئيس الأسد لأسرة الفقيدة التي عرفت بانتمائها الوطني ونشاطها الدؤوب تحت قبة المجلس وقيامها بكل المهام التي أوكلت إليها لخدمة أبناء وطنها ومجتمعها.

وأعرب ذوو الفقيدة وأسرتها عن شكرهم وتقديرهم للفتة الكريمة من الرئيس الأسد وكل من قدم العزاء بفقيدتهم الراحلة والتي كان لها عظيم الأثر في مواساتهم بمصابهم الأليم.‏

شارك في تقديم التعازي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي محسن بلال ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث وحشد من أهالي مدينة النبك والقلمون.‏

والفقيدة جورجينا يوسف رزق عضو مجلس الشعب عن محافظة ريف دمشق للدور التشريعي 2016-2020 وأمينة شعبة المجلس لحزب البعث العربي الاشتراكي مواليد ريف دمشق 1977.