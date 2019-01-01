كيان العدو الاسرائيلي يعلن عن توقيع اتفاق مع الامارات

جهينة نيوز:

قالت وزارة الخارجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي إن بلادها وقعت اتفاقية جديدة مع الإمارات.

ونشرت وزارة العدو الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت فيها التوقيع في الإمارات على الاتفاقية الرسمية لمشاركة كيان الاحتلال الاسرائيلي في معرض "إكسبو دبي" في العام المقبل.

وأكدت الصفحة أن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، رحب بالمناسبة، قائلا: إن مشاركة (إسرائيل) في المعرض تعكس ارتفاعا في مكانة إسرائيل في المنطقة.

وشدد يسرائيل كاتس على أن مشاركة بلاده في معرض "إكسبو دبي" تمنح (إسرائيل) فرصة غير عادية لعرض قدراتها وإنجازاتها.