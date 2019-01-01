آيزنكوت: نتفوق على سوريا و ايران و هجمات "أرامكو" تؤثر على أمن (اسرائيل)

جهينة نيوز:

قال رئيس هيئة الأركان السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي ، الجنرال غادي آيزنكوت، إن هجمات "أرامكو" تؤثر على أمن بلاده القومي.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الاثنين، أن آيزنكوت قد صرح بأن الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية "أرامكو"، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قد تؤثر على مستقبل (إسرائيل) وأمن بلادها القومي، وكذلك على الدول المجاورة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الأركان السابق، خلال ندوة عقدت بمركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، أمس الاثنين، أن إيران قامت بأفعال مهمة وخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع إرسالها طائرات دون طيار متفجرة إلى (إسرائيل).

وزعم الجنرال آيزنكوت أن بلاده تمتلك تفوقا استخباريا واستراتيجيا على سوريا وإيران، ما يضع أمامهما صعوبات للعمل ضدها، وأن المظاهرات التي يشهدها لبنان فرصة نادرة لفصل هذا البلد عن الإيرانيين وحزب الله.