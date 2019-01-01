تقرير: مصر تسعى للحصول على سلاح روسي رادع لتركيا و(إسرائيل)

جهينة نيوز:

نشر موقع "ديبكا" الإسرائيلي تقريرا عبر فيه عن مخاوف كبيرة من مساعي مصر للحصول على منظومة الدفاع الساحلي الروسية "باستيون"، المعروفة بـ"كيه-300".

وأشار الموقع إلى احتمال أن تبيع روسيا مصر صواريخ"باستيون" التي تسمى K-300P وإذا كان هذا التوقع صحيحا، فإن مصر ستمثل تهديدا خطيرا جدا لـ (إسرائيل).

وأشار الموقع إلى أن هذا الصاروخ مداه يصل إلى 350 كم، ومخصص ضد الأهداف البحرية وحاملات الطائرات.

ولفت إلى أن نصب مثل هذه الصواريخ في بورسعيد، سيسمح للجيش المصري بضرب جميع الموانئ والمنشآت الإسرائيلية في البحر المتوسط والوصول إلى جميع أنحاء جنوب قبرص.

وأكد التقرير الإسرائيلي أن مصر تقوم بتحديث قوتها البحرية لردع تركيا ومنعها من التوغل جنوبا إلى الحقول الرئيسية في قبرص، وتسعى لتحظى بثقل أكبر في إفريقيا بالقوة التي تكتسبها في شرق المتوسطـ، وزيادة نفوذها في البحر الأحمر.

وأكد الباحث العسكري المصري محمد الكناني أن وكالة "تاس" الروسية عام 2015، قالت إن عقود التسليح بين مصر وروسيا تتضمن منظومة "باستيون" ومداها الأقصى 300 كم وليس 350 كم كما ذكر التقرير الإسرائيلي.

وأشار في تصريحات لـRT، إلى أن حصول مصر على تلك المنظومات هو أمر منطقي ومتوقع في إطار خطة الإحلال والتطوير الشاملة للقوات البحرية والتي بكل تأكيد ستشمل الحصول على منظومات حديثة للدفاع الساحلي لاستبدال المنظومات المتقادمة.

وتابع: "تعد منظومة "باستيون" من أهم وأفضل المنظومات العالمية الفعالة والرادعة في هذا المجال، وخصوصا في ظل الاحتياج الهائل لتأمين القاعد البحرية الجديدة والمناطق الاقتصادية المصرية في شرق المتوسط أمام خصمين متطورين كالبحرية الإسرائيلية والبحرية التركية".

وأضاف أن المنظومة الواحدة تستطيع حماية 600 كم من السواحل وتأمين مساحة بحرية قدرها 100 ألف كم مربع، ويمكن أن تشمل بطارياتها 18 عربة وتتسلح بمنصات إطلاق رأسي Vertical Launch، بمجموع 36 صاروخا للعربة، مع قدرة الاشتباك مع 24 هدفا في نمط الإطلاق المتزامن.