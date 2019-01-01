الرئيس اليوناني يؤكد بطلان اتفاق حكومة الوفاق الليبية مع تركيا

جهينة نيوز:

قال الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس الثلاثاء، إن الاتفاق الأخير بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية حول الحدود البحرية يعد باطلاً بسبب ما وصفه بمشكلة في مسألة الشرعية لدى الأخيرة. وقال بافلوبولوس، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في أثينا الثلاثاء، ونقلتها وكالة الأنباء اليونانية، إن “هذا الاتفاق يعد باطلًا من الناحية القانونية والدستورية”، مشيرًا إلى أن “الشروط الأساسية لإبرام مثل هذا الاتفاق لم تكن موجودة في هذه الحالة، لأن هناك مشكلة في شرعية حكومة طرابلس، إذ لا يعترف بها البرلمان الليبي”.

وتابع أن “أنقرة كانت تنتهك، أو تحاول انتهاك، الحقوق السيادية لليونان، ولا تحترم المبادئ الأساسية المتعلقة بأراضي اليونان وحدودها، وكذلك حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان، مثلما فعلت في المذكرات الموقعة مع حكومة طرابلس في ليبيا”.