جمعية الوفاق: دعوة الحاخام الصهيوني للبحرين موقف عدائي من شعب البحرين

جهينة نيوز:

اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين ان دعوة أكبر حاخامات الكيان الصهيوني شلومو عمار لحضور مؤتمر في البحرين موقف عدائي واستفزازي لشعب البحرين وللأمتين العربية والإسلامية.

وقالت الوفاق إن موقف كل شعب البحرين بكل أطيافه ومكوناته ضد التطبيع وضد هذه البرامج الدعائية الرخيصة على حساب قيم ومواقف شعب البحرين والأمة، ما عدا النظام البحريني الذي لم يعينه ولم يختره البحرينيون وإنما فرض نفسه بالنار والحديد، لذلك ينفذ سياسات فردية استفزازية على مستويات مختلفة.

وقالت الوفاق ان على النظام أن يوقف هذه الاستفزازات وأن لا يتعامل مع البحرين كمزرعة خاصة كما يفعل في سرقة ثروتها ومالها، وأن يتوقف عن مشاريع التطبيع الخيانية لأنها لا تجلب الشرعية ولا تجمل الصورة الديكتاتورية القبيحة.