روسيا تطور جهازاً للبحث عن المعادن والنفط من الفضاء

جهينة نيوز:

أعلنت الشركة الروسية للأنظمة الفضائية تطويرها جهاز قياس الإشعاع بالأشعة تحت الحمراء عالي الدقة للبحث عن المعادن والنفط من محطة الفضاء الدولية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الشركة قولها إن “الجهاز الجديد سيساعد بعد تثبيته على محطة الفضاء الدولية في مراقبة حالة المحيطات واستكشاف العمليات الديناميكية في المياه وإجراء الخرائط الموضعية لسطح الأرض بما في ذلك رسم الخرائط الجيولوجية والبحث عن المعادن وتحديدها واكتشاف المناطق المحتملة لحقول الغاز والنفط”.

وسيمكن مقياس الإشعاع من مراقبة حالات الطوارئ التكنولوجية والطبيعية وظواهر الأرصاد الجوية الطبيعية والكشف عن بؤر حرائق الغابات والحرائق الجوفية وتحديد رطوبة التربة والبحث عن مصادر المياه الجوفية والطاقة الحرارية الأرضية والتنبؤ بالنشاط الزلزالي وسيسمح أيضا بتقييم حالة المكبات الخاصة بالنفايات الصناعية والمنزلية.

ومن المقرر الانتهاء من العمل على إنشاء المعدات عام 2022.