بعد طرحها في مزاد.. رسالة بخط أينشتاين لم تجد من يشتريها

جهينة نيوز:

أعلنت متحدثة باسم دار مزاد ات في إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء أن الدار لم تجد مشتريا لرسالة مكتوبة بخط عالم الفيزياء الشهير البرت اينشتاين (1879-1955) بعد أن طرحتها للبيع بال مزاد .

وحسب تصريحات المتحدثة في القدس، فقد بلغ السعر المبدئي للرسالة الخطية ما يعادل 18 ألف يورو، وأضافت المتحدثة أن الرسالة ستظل بحوزة مالكها الذي سيحاول معاودة بيعها مرة أخرى.

كان أينشتاين قد وُلِد في مدينة أولم الألمانية لكنه اضطر لاحقًا إلى الفرار من ألمانيا إلى الولايات المتحدة في ظل اضطهاد النازيين لليهود، وقد ورثت الجامعة العبرية في القدس كل كتاباته ومقتنياته.

وكان أينشتاين قد حصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1921.

وكتب اينشتاين هذه الرسالة باللغة الألمانية في يونيو 1950 إلى عالم الرياضيات إرنست جابور شتراوس الذي كان مساعدا للفيزيائي العبقري ونشر معه العديد من الأعمال.

وكانت الدار أعلنت قبل ال مزاد أن اينشتاين "كان يرد في الخطاب على انتقادات وجهها شتراوس إلى عمله".

وأوضحت الدار أن الرسالة تتيح إلقاء "نظرة مثيرة للاهتمام على العمل الدؤوب للاثنين"، وكان اينشتاين منشغلا آنذاك بنظرية الحقل الموحدة التي تتناول الجاذبية والكهرومغناطيسية.

وكان شتراوس وُلِد في الثاني والعشرين من فبراير 1922 كأصغر طفل لعائلة يهودية في مدينة ميونخ، وفي أعقاب وصول النازيين إلى الحكم في عام 1933، فر إلى فلسطين التي كانت لا تزال تحت الوصاية البريطانية.

وفي أعقاب دراسة قصيرة في الجامعة العبرية، سافر شتراوس إلى الولايات المتحدة، وعمل مساعدا لأينشتاين في الفترة بين 1944 حتى 1948 في جامعة برينستون في نيوجيرسي، وتوفي في لوس أنجيليس في عام 1983.