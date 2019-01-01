حول قرارها الأخير.. جامعة دمشق: توحيد اللباس الجامعي أفضل اقتراح!

جهينة نيوز:

كثر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس وبشكل لافت حول موضوع الإيعاز بمنع دخول أي طالب لا يرتدي لباساً لائقاً إلى جامعة دمشق مثل "الشورت والنقاب واللباس الرياضي والكلابية".

ونقلت صحيفة تشرين عن المستشار الإعلامي لرئيس جامعة دمشق الدكتور محمد العمر تأكيده على ضرورة الالتزام باللباس أثناء الدخول للحرم الجامعي وذلك بقصد ضبط العملية التعليمية وخاصةً أثناء الامتحانات.

وعن الاقتراحات التي تُقدّم من قِبل الكثيرين لإعادة توحيد اللباس الجامعي، قال العمر: “إنّ هذا أنسب اقتراح احتراماً للحرم الجامعي، وأيضاً يعدّ حلاً للتفاوت الطبقي بين الطلبة وعدم إظهاره بشكل كبير فيما بينهم”.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الدكتور محمد العمر لإذاعة “شام إف إم” أن “الغاية من التعميم الأخير حول اللباس غير اللائق هو ضبط عملية الامتحانات وحالات الغش وليس التضييق على المنقبة أو غيرها”.