لو دريان: اجتماع باريس دعوة للسلطات اللبنانية لتشكيل حكومة سريعا واستيعاب خطورة الوضع

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إبف لو دريان اليوم الثلاثاء إن اجتماع باريس بشأن لبنان يهدف إلى حث السلطات اللبنانية على استيعاب خطورة الوضع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير الفرنسي قوله "الاجتماع سيكون بمثابة دعوة قوية للسلطات اللبنانية لتشكيل حكومة بسرعة من أجل تنفيذ إصلاحات".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الاثنين، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 كانون الاول.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع يهدف إلى دفع بيروت إلى تشكيل حكومة بسرعة يمكنها استعادة الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أغنيس فون دير مول: "يجب أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة فعالة وذات مصداقية تتخذ القرارات اللازمة لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبي تطلعات الشعب اللبناني".

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت، أول أمس الأحد، تأجيل مشاورات تكليف رئيس الحكومة الجديدة إلى 16 كانون الأول الجاري.

وأكدت الرئاسة أن الرئيس ميشال عون أجل تكليف رئيس الوزراء الجديد إلى 16 كانون الاول الجاري.

وكانت المشاورات النيابية بشأن رئيس الحكومة الجديد مفترض أن تعقد اليوم الاثنين.