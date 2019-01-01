نتفليكس تتصدر ترشيحات جوائز غولدن غلوب ومفاجآت أخرى

جهينة نيوز:

كشفت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية النقاب عن قوائم الترشيحات القصيرة في مختلف فئات جوائز غولدن غلوب لـ2020، التي من المقرر توزيعها، في حفل غولدن غلوب ببيفرلي هيلز بكاليفورنيا في 15 كانون الثاني 2020، وتضمنت القوائم مفاجآت واستبعادات أثارت الجدل بين النقاد والجمهور.

للمرة الأولى تتصدر نتفليكس ترشيحات جوائزغولدن غلوب بحصولها على 6 ترشيحات لفيلم "قصة زواج" وخمس ترشيحات لفيلم "الإيرلندي"، بالإضافة إلى 4 لفيلم السيرة الذاتية "The Two popes"، ما يعزز فرص دخول نتفليكس مجدداً سباق ترشيحات الأوسكار، بعد نجاح فيلمها السابق "روما" الذي حصد جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم بلغة أجنبية، في ظل منافسة عمالقة شركات الإنتاج وصالات السينما.

ورغم الجدل الواسع الذي رافق فيلم الجوكر، واتهامه بالترويج للعنف، حصل الفيلم الرابح، على ترشيح لـ 4 جوائز غولدن غلوب، عن فئة أفضل فيلم، وأفضل ممثل لخواكين فينيكس، وأفضل مخرج لتود فيليبس، وأفضل موسيقى تصويرية.

واعتبر نقاد، أن ترشيح أعمال سينمائية مثل الجوكر، أوفيلم السيرة الذاتية "Bobmshell" الذي لم يعرض بعد في صالات السينما، ويتناول قصة صحافيات في شبكة فوكس نيوز قررن كشف تحرش المدير التنفيذي بهن، بالإضافة لفيلم وارنر بروز عن الصحافي ريتشارد جيويل المتهم بتفجير أولمبياد أتلانتا، يعكس رغبة القائمين على الجائزة في تسليط الضوء على الأعمال السيمائية التي تناولت قصصاً ورسائل عن قضايا وأحداث شهدت حراكاً ثقافياً أوسياسياً.

أبل بلس

بعد أشهر من انطلاق منصة البث الترفيهي "أبل بلس"، حصلت على أول ترشيح لها في حفل غولدن غلوب، بمسلسها "The Morning Show"، الذي رشح لجائزة أفضل مسلسل تلفزيوني درامي، وهو من بطولة جينيفر أنيستون، وريس ويذرسبون، وذلك رغم التقييمات المنخفضة للعمل في الأسابيع الأولى من عرضه.

رامي مالك ورامي يوسف

للمرة الثانية يترشح الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك لجائزة أفضل ممثل درامي، عن دوره في مسلسل "Mr Robot" بعد فوزه بالجائزة في العام الماضي، عن دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي".

وتضمنت الترشيحات، الممثل المصري الصاعد رامي يوسف لجائزة أفضل ممثل درامي كوميدي، عن دوره في المسلسل الأمريكي "رامي".

صراع العروش

في المقابل، تراجعت شبكة "HBO" بعد ترشيح فيلم "صراع العروش" لجائزة منفردة عن فئة أفضل ممثل في مسلسل درامي، لكيت هارينتغتون، رغم الرقم القياسي الذي حصلت عليه السلسلة التلفزيونية في جوائز "إيمي" في التاريخ، بحصولها على 42 جائزة