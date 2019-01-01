مجموعات متوازنة للجيش والوثبة في كأس الإتحاد الآسيوي

جهينة نيوز:

سُحبت صباح اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2020..

وجاء بطل الدوري السوري نادي الجيش في المجموعة الأولى إلى جانب حامل اللقب في النسخة الماضية نادي العهد اللبناني بالإضافة لنادي المنامة البحريني والمتأهل من الملحق الآسيوي بين هلال القدس الفلسطيني أو صور العماني..

بينما حل بطل كأس الجمهورية نادي الوثبة في المجموعة الثانية إلى جانب الأنصار اللبناني بالإضافة للمتأهلين من الملحق الآسيوي من مباراتي الفيصلي × الوحدات الأردنيين.. والكويت × السالمية الكويتيين