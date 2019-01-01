ميسي يغيب عن لقاء إنتر ميلانو

جهينة نيوز:

أعلن المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراته المقبلة بدوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلانو الإيطالي والتي شهدت غياب قائد الفريق ليونيل ميسي.

وأكد برشلونة في بيان رسمي على موقعه على الإنترنت أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الأول سيغيب عن مواجهة إنتر ميلانو.

وضمن الفريق الكتالوني التأهل لدور الستة عشر متصدرا للمجموعة السادسة بينما يحتاج إنتر للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل أو التعادل في حالة فشل فريق بوروسيا دورتموند الألماني في تحقيق الفوز على سلافيا براغ التشيكي كما سيضمن التأهل بأي نتيجة في حالة خسارة بوروسيا دورتموند.

وتغلب برشلونة على إنتر ميلانو 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية.