الغارديان: إيفانكا ترامب على علاقة شخصية بضابط مخابرات بريطاني!

جهينة نيوز:

زعمت صحيفة بريطانية أن هناك علاقة شخصية بين إيفانكا ترامب وأحد ضباط جهاز المخابرات البريطاني.

وقالت صحيفة الغارديان إن تقريرًا، للمفتش العام لوزارة العدل الأمريكية مايكل هورويتز، كشف عن علاقة شخصية بين إيفانكا والضابط السابق في المخابرات البريطانية كريستفور ستيل.

وتابعت الصحيفة أن الضابط أهدى إلى ابنة الرئيس الأمريكي هدية "ترتان عائلي من اسكتلندا".

ولم يذكر التقرير إيفانكا بالاسم، لكن "إيه بي سي نيوز" كشفت عنها.

ويقول التقرير إنه على عكس ما ادعى ترامب على موقع توتير، أكد ستيل إنه لم يكن متحيزا ضد المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وأشار ستيل إلى زياراته لإيفانكا في برج ترامب وكانت تجمعهما علاقة ودية لمدة أعوام، ووصف الضابط السابق بالمخابرات البريطانية علاقته بها بأنها "شخصية".

وكتبت الصحيفة أن "جاسوس بريطانيا السابق" أعطى هدية إلى إيفانكا.