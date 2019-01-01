الاحتجاجات اللبنانية متواصلة بالتزامن مع قطع لبعض الطرقات

جهينة نيوز:

تواصلت الاحتجاجات في بعض المناطق اللبنانية اليوم للمطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة ومحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم.

وقطع عدد من المحتجين الأوتوستراد العام عند الكورنيش البحري في ميناء طرابلس شمال لبنان بالإطارات المشتعلة احتجاجا على انهيار منزل على ساكنيه ومقتل شخصين في حين تشهد مدينة طرابلس حركة سير طبيعية وفتحت المدارس والجامعات أبوابها.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين قطعوا الطريق عند مثلث كامد اللوز جب جنين غزة في البقاع الغربي كما تم قطع طريق المنية البحرية عند أوتوستراد المنية في عكار شمال لبنان.

وأفادت غرفة التحكم المروري بأنه تمت إعادة فتح السير على الطريق البحرية في الكسليك وعلى أوتوستراد الزوق في ضاحية بيروت الشرقية بعد قطعها لبعض الوقت بالإطارات المشتعلة فيما قطع السير على طريق عام بر الياس عند مفرق المرج.

وأشارت إلى أن طريق ضهر البيدر وترشيش زحلة سالكة كذلك طريق ضهر البيدر بحمدون عاليه وصولا إلى بيروت وجميع الطرقات ضمن محافظة الشمال سالكة باستثناء ساحة النور طرابلس كما قطع السير على طريق عام بر الياس عند مفرق المرج.

وشهدت بيروت ليلة أمس اعتصامات واحتجاجات على جسر الرينغ مدخل شارع الحمرا كما شهدت طرابلس احتجاجات أيضا.

وتشهد مناطق عديدة فى لبنان اعتصامات وإغلاقا للطرق منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي احتجاجا على الوضع المعيشي والمطالبة بتشكيل حكومة فاعلة ومحاسبة الفاسدين.