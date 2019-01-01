لافرينتييف يعلن إمكانية تجاوز الصعوبات والعراقيل في عمل اللجنة الدستورية السورية

جهينة نيوز:

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي المعني بشؤون سورية ألكسندر لافرينتييف أن هناك إمكانية لتجاوز الصعوبات والعراقيل في عمل اللجنة الدستورية السورية.

وقال لافرينتييف اليوم الثلاثاء خلال لقائه بالوفد الحكومي السوري في إطار الجولة الـ 14 لـ"محادثات أستانا" التي تعقد في العاصمة الكازاخية نورسلطان ونقلا عن سبوتنيك: "بإطلاق عمل اللجنة الدستورية نرى أن هناك بعض الصعوبات والعراقيل في عمل هذه اللجنة، لكن حسب تقديراتنا هناك إمكانية لتجاوز هذه الصعوبات".

وأضاف لافرينتييف: " أصبحت هذه اللقاءات ضمن صيغة أستانا عادة جيدة لنا لتبادل وجهات النظر والتنسيق، نحن نلتقي في إطار أستانا تزامنا مع اللحظات الحاسمة في التطورات الميدانية على الأرض أو في العملية السياسية".

وتابع قائلا: "والآن لذلك أهمية خاصة بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على مواقع جديدة في شمال شرق سوريا".

وانطلقت اليوم في عاصمة كازاخستان، نورسلطان، الجولة الـ14 من "محادثات أستانا" حول سوريا، بمشاركة الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ووفد الحكومة السورية برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ووفد المعارضة السورية برئاسة أحمد طعمة، ووفد الأمم المتحدة بصفة مراقب، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون.