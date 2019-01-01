الكونغرس يوافق على ميزانية الدفاع للعام المقبل بقيمة 738 مليار دولار

جهينة نيوز:

وافق مجلس النواب الأمريكي ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية للعام المقبل بقيمة 738 مليار دولار، بزيادة 3 بالمائة عن العام الجاري.

وقال بيان الكونغرس: "قانون مخصصات الميزانية للدفاع الوطني للعام المالي 2020 يفي بأحد الواجبات الدستورية الأكثر أهمية في الكونغرس: توفير الدفاع العام، يضع هذا الاتفاق بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) المكون من مجلسين، قواتنا وأمن أمريكا في المقام الأول".

وأشار البيان إل أنه تم رفع حجم حصة المساعدات إلى أوكرانيا بمقدار 1.5 مرة إلى 300 مليون دولار.

هذا وكانت ميزانية الدفاع الأمريكية في عام 2019 المالي تبلغ 716 مليار دولار، أي أكثر بمقدار 20 مليار دولار من عام 2018