"تويتر" يعيد فتح حساب رئاسة الجمهورية بعد إغلاقه أثناء بث مقابلة الرئيس الأسد مع راي نيوز 24 الإيطالية

جهينة نيوز:

اعاد موقع تويتر فتح حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية صباح اليوم بعد إغلاقه أثناء بث مقابلة الرئيس بشار الأسد مع راي نيوز 24 الإيطالية وذلك حسبما افاد موقع الرئاسة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان موقع تويتر قام امس بإغلاق صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية دون سبب وبشكل مفاجئ دون سابق انذار و دون اي مبرر.

يذكر ان الآوروبيين الناشطين سياسياً وبشكل خاص المتعاطفين مع سوريا والشعب السوري يتابعون اخبار سورية عبر تويتر و يقومون بإعادة نشر الاخبار المتعلقة بسورية و منها لقاء السيد الرئيس مع قناة راي نيوز-24 الايطالية و هو ما يشير الى ان المستهدف من إغلاق صفحة رئاسة الجمهورية على موقع تويتر هو الجمهور الاوروبي وليس العربي.