أبراج الثلاثاء 10 كانون أول مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 10/ 12: من الاشارة يفهم بسبب تفهمه ، محبوب، يشعر بالسعادة، متعلق يالآخرين، متعصب في الحب، سريع التنقل، يكره الجمود، رغبة بالاصلاح دائماً، استقلال، يحب ان يسافر، عقله منفتح، ينصر المظلومين، متعدد المواهب، تزداد أرباحك وتوسع نشاطاتك، حلول لصالحك مسائل قانونية، عروض مهنية اجتماعية مغرية، تغير في مجالاتك للافضل لأنه يوجد سفر وانتقال لمكان آخر وللبعض زواج وارتباط وعقود وعمل جديد

الحمل: حيوي وعندك حماس، تبدو مرتاح لتطورات في وضعك العام، يوجد اندفاع باتجاه الجديد لأن القمر ما زال في برجك والمساء ينتقل في المغيب، ومساءً وغداً توفر الأفلاك فرصة مالية لك لتحقق مشاريع وتكسب قضية وتحقق نجومية في اليومين القادمين على صعيد المكسب أو الهدايا

الثور: في بحر النهار انتبه من ردة فعل متسرعة، جرّب أن تصلح أخطاء وترمم علاقات وتقدم بعض التنازلات واشحن طاقاتك بالأفكار الايجابية حتى تستقبل القمر من المغيب وتنطلق بمرحلة جديدة وتعلن عن طي مرحلة وتصوّب أهدافك وتحدد أولوياتك وتتحمس تدريجياً لتحمل بداية لأيام قادمة فيها سهر وتواصل وادخال تعديل على حياتك مساءً

الجوزاء: في بحر النهار تتمتع بكاريزما ومناسب لتعيد إحياء علاقاتك وتحالفاتك قبل المغيب، بإمكانك تطلب مساعدة أو نية تتحقق لكن مساءً سوف تراوح أعمالك من مكانها احتمال تراجع بالمعنويات ممكن أن ترتكب سهو أو تعم أجوائك فوضى داخلية لذلك انتبه من المحتالين ومن خيبات الأمل مساءً

السرطان: تدفع بأعمالك نحو المسؤولين أو الاستفسارات أو الأضواء مسلطة عليك أو على أدائك لذلك ركز واثبت مركزك الاجتماعي، ساعات المغيب تحتفل مع الأصدقاء نجاح انجازات يكون الأصدقاء أقوياء يقفون لجانبك، تسهر أو تلبي دعوة أو تقوم بمشاركة بينك وبينهم وتعمل دعوات وسهرات، يومين مقبلين تحقق انجازات ونجاحات وخاصةً المساء جوك ايجابي

الأسد: ما زال نهارك يحمل انتقال من مكان لمكان آخر أو اتصالات لأماكن بعيدة، وضّح كلامك، زيارات نقاشات تكون مفيدة تجارة ربح تصدير أما المغيب والمساء تشعر بحالة اجتهاد ومسؤولية أكثر، لا تهرب الأجواء مملة، عليك أن تحسن من أداءك ومشاركتك في العمل، انتبه لا تعظي صورة سيئة مساءً من خلال ردة فعلك العصبية

العذراء: في بحر النهار بإمكانك أن تجهز حتى تنطلق وتجدد حسابات مالية، اطلب مساعدة، الحظ لا يخذلك لأن احتمال تفكيرك مشغول بملف ملّح أو أشياء إدارية أو برنامج توفير، في المغيب تزداد تحسباً و حركة اتصالاتك تنشط زياراتك وتقوى أفكارك لعلك تحصد ربح مالي

الميزان: في بحر النهار قد تكون سعيد بلقاء آخرين الأحبة وتعزيز علاقات على صعيد شراكة وبعض العرقلة، اذا اوجد وقت طيب لإحاطة نفسك من المغيب لا تترك أعمالك للصدفة وتنظم ولا تلتهي عن الاولويات لأنه يوجد تطوير وتعمل جرد حسابات مساءً يومين فيهما مصالحات، حاول أن تحسن من امورك المالية.

العقرب: بكّر على عملك حتى تستفيد وتستعيد اتزانك، احتمال ربما تغير باتجاهاتك نحو الأفضل، انتبه لا تأخذ قرار مستعحل، احتمال قبل الظهر ضغوط عمل لا تجازف ومساءً لا تعمل مشاكل وتجنب المتاعب ، في جميع الأحوال مساءً وغداً تركيز على شراكة إذا ظهر خلاف أو جدال رتّب أوضاعك مساءً

القوس: بإمكانك أن تكرس الوقت لأحبائك، ما زال الظرف جيد تقدر أن تتفاهم وتبتسم وتنسجم وتفرح لنجاح أو أخبار جميلة، وممكن محظوظ بصوتك المسموع، مساءً تدقق بعملك ولا تغامر في مسائل صحية وسوف تهتم بتفاصيل تأخير وتراكم أعمال، جرّب توجه اهتمامك نحو عالم الصحة وتختار ما يناسبك من غذاء وألوان وطاقات مساءً

الجدي: ركز طاقاتك على انجاز أمورك في الأمور العائلية وتحرك من دون تأخير ومماطلة لأنك سوف تكون من المحظوظين في اليومين القادمين وخاصةً مساءً تنشط لفترة جيدة للتضامن والمصالحة حتى تطمئن أحبائك وتمارس صلاحياتك وتعيش سهرة جميلة ومناقشات متعددة وقسم أيضاً اهتمام بالأولاد أو الأطفال مساءً

الدلو: في بحز النهار تحقق تقدم وخطوة مهمة على صعيد سفرة اتصال تغيير، تختلف نظرتك للأمور تجد نفسك غارق في بحر الصغوطات مساءً أو مسألة عقارية أو نشاطات تخص روابط عائلية، يحتاجك أحد من أفراد عائلتك، جرّب مساءً تبقى في المنزل وتكون بأحضان عائلتك

الحوت: في بحر النهار تعيد النظر ببعض المسائل المالية، تقلق على بعض الفواتير والمصاريف لذلك استشير قبل توقيع العقود وقسم احتمال مكسب مالي أو هدية أو استرداد دين ومساءً ترويج مشروع وتظهر مناقشات ومسائل مهمة وتكون فيها اتصالاتك مطمئنة وتشارك زيارات أخوة وجيران ولديك مقابلة من الصباح أو المساء.