موسكو: اجتماع أستانا المقبل سيبحث ما يحدث على أرض الواقع و وفاء الاطراف بالتزاماتها

جهينة نيوز:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف اليوم أن جدول أعمال الجولة الرابعة عشرة من محادثات أستانا حول الأزمة في سورية سيناقش ما يحدث على أرض الواقع ووفاء الأطراف بالتزاماتها.

وقال بوغدانوف في حديث لوكالة سبوتنيك: “أجندة اجتماع أستانا حول سورية تتضمن نظرة عامة على ما يحدث على الأرض لأن هناك مشاركين تقليديين يتمثل بوفد الحكومة السورية ووفد المعارضة يناقشون ما يحدث على أرض الواقع وكيف يتم الوفاء بالالتزامات بما في ذلك بموجب المذكرة الروسية التركية وبالطبع كل القضايا الأخرى”.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية أكدت في وقت سابق اليوم أن جميع الأطراف في عملية أستانا حول سورية ستشارك في الجولة الرابعة عشرة من المحادثات المقررة غداً وبعد غد في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وعشية انطلاق أعمال المحادثات يعتزم ممثلو البلدان الضامنة إجراء مشاورات ثنائية وثلاثية على مستوى الخبراء، ومن المقرر عقد جلسة عامة بمشاركة جميع الأطراف بعد غد الأربعاء.