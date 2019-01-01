الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين يعتدون بالقذائف على منازل الأهالي بريف الحسكة الشمالي

الإثنين, 9 كانون الأول 2019 الساعة 23:24 | شؤون محلية, أخبار محلية

الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين يعتدون بالقذائف على منازل الأهالي بريف الحسكة الشمالي

جهينة نيوز:

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية عدوانها على القرى في عدد من مناطق ريف الحسكة الشمالي ما تسبب بدمار عدد من المنازل وتضرر منشآت وبنى تحتية.

و اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بعد ظهر اليوم بعدد من القذائف المدفعية والصاروخية على المنازل السكنية في تل الورد وقرية الربيعات في ناحية أبو راسين بالريف الشمالي لمحافظة الحسكة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المنازل وممتلكات المواطنين.

وشن النظام التركي في التاسع من تشرين الأول الماضي عدواناً على عدد من مدن وقرى وبلدات ريفي الحسكة والرقة ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء وعمال في القطاعات الخدمية ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه.


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