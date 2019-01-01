مقتل جنديين تركيين وإصابة 7 بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرق تركيا

جهينة نيوز:

قتل جنديان تركيان وأصيب 7 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في ولاية شرناق جنوب شرق تركيا اليوم.

ووفق بيان لإدارة الولاية أوردته وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي فإن عبوة ناسفة تم العثور عليها قرب قرية ساريكوي انفجرت أثناء محاولة تفكيكها ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين .

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب السياسات الاستبدادية والعمليات القمعية التي ينفذها نظام رجب طيب أردوغان بحق معارضيه ووسائل الإعلام الرافضة لسياساته إضافة إلى استمرار دعمه للإرهاب في المنطقة وخاصة في سورية.