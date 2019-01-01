جنوب أفريقية على عرش ملكة جمال الكون

الإثنين, 9 كانون الأول 2019 الساعة 23:16 | منوعات, منوعات

جنوب أفريقية على عرش ملكة جمال الكون

جهينة نيوز:

فازت الجنوب أفريقية زوزيبيني تزنزي (26 عاماً) بلقب ملكة جمال الكون أمس الأحد في المسابقة التي عقدت في أتلانتا الأمريكية بمشاركة أكثر من 90 امرأة من مختلف دول العالم .

و قالت زوزيبيني بعد التتويج " ترعررت في عالم لا يعتبر امرأة مثلي، بلون بشرتي ونوع شعري جميلة. وأعتقد أنّ ذلك الزمن انتهى اليوم"

و تقدمت زوزيبيني على ملكتي جمال بورتوريكو، ماديسون أندرسون، والمكسيك، سوفيا أراغون، اللَّتَين وصلن إلى المرحلة النهائية بعد أن طرحت عليهنّ أسئلة عن مواضيع مثل التغير المناخي والتظاهرات ومواقع التواصل الاجتماعي.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا