جنوب أفريقية على عرش ملكة جمال الكون

جهينة نيوز:

فازت الجنوب أفريقية زوزيبيني تزنزي (26 عاماً) بلقب ملكة جمال الكون أمس الأحد في المسابقة التي عقدت في أتلانتا الأمريكية بمشاركة أكثر من 90 امرأة من مختلف دول العالم .

و قالت زوزيبيني بعد التتويج " ترعررت في عالم لا يعتبر امرأة مثلي، بلون بشرتي ونوع شعري جميلة. وأعتقد أنّ ذلك الزمن انتهى اليوم"

و تقدمت زوزيبيني على ملكتي جمال بورتوريكو، ماديسون أندرسون، والمكسيك، سوفيا أراغون، اللَّتَين وصلن إلى المرحلة النهائية بعد أن طرحت عليهنّ أسئلة عن مواضيع مثل التغير المناخي والتظاهرات ومواقع التواصل الاجتماعي.