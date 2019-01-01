الرئاسة السورية : موقع تويتر يغلق حساب رئاسة الجمهورية بشكل مفاجئ ودون مبرر يذكر

الإثنين, 9 كانون الأول 2019 الساعة 22:10 | تكنولوجيا, إنترنت

الرئاسة السورية : موقع تويتر يغلق حساب رئاسة الجمهورية بشكل مفاجئ ودون مبرر يذكر

جهينة نيوز

يبدو أن قرار منع بث لقاء السيد الرئيس بشار الاسد مع قناة راي نيوز-24 الايطالية لم يكن قرار القناة ولا قرار ايطاليا نفسها بل هو قرار امريكي حيث قام موقع تويتر بإغلاق صفحة رئاسة الجمهورية لمنع المشاهدين الاوروبيين من متابعة اللقاء مع السيد الرئيس بشار الاسد.

و قام موقع تويتر بإغلاق صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية دون سبب و بشكل مفاجئ دون سابق انذار و دون اي مبرر.

و يذكر ان الآوروبيين الناشطين سياسياً و بشكل خاص المتعاطفين مع سوريا و الشعب السوري يتابعون اخبار سورية عبر تويتر و يقومون بإعادة نشر الاخبار المتعلقة بسورية و منها لقاء السيد الرئيس مع قناة راي نيوز-24 الايطالية و هو ما يشير الى ان المستهدف من إغلاق صفحة رئاسة الجمهورية على موقع تويتر هو الجمهور الاوروبي و ليس العربي.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا