عزيزة جلال تعود للغناء بعد غياب 30 عام

جهينة نيوز:

تعود المطربة المغربية عزيزة جلال إلى الساحة الفنية بعد توقف عن الغناء دام ثلاثين عاما .

و بحسب صحيفة عكاظ ، ستعود عزيزة جلال (61 عاما ) إلى الفن من خلال مسرح " مرايا " في مهرجان " شتاء طنطورة " السعودي ، في السادس و العشرين من ديسمبر الجاري .

و كانت عزيزة جلال قد أطلت على جمهورها في وقت سابق من السنة الجارية ، و تحدثت عن ظروف اعتزالها و قالت انها اختارت أن تترك الفن عندما تعرفت إلى زوجها السعودي الراحل عن طريق الصدفة في منطقة ماربيا الإسبانية أثناء قضائها عطلة الصيف .

غنت عزيزة جلال صاحبة الأغنية الشهير ة " مستنياك " ، للعديد من العمالقة ، كـ السنباطي وسيد مكاوي وبليغ حمدي وكمال الطويل وحلمي بكر، كما قامت أيضا بغناء العديد من الأغاني لإسمهان وأم كلثوم ولكن بطريقتها وأسلوبها الغنائي المنفرد الذي كون مدرسة تخرجت منه العديد من المطربات