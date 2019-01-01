أكثر من 800 طفل معاق حركيا جراء غارات تحالف العدوان السعودي على اليمن

جهينة نيوز:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية الدكتور يوسف الحاضري، إن أكثر من 800 طفل معاق حركيا بصورة دائمة جراء غارات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم.

وأضاف الحاضري خلال إطلاق منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريرها حول انتهاكات العدوان بحق الطفولة باليمن خلال ألف و700 يوم من العدوان أن أكثر من ثمانين آلاف طفل مصابون بحالات نفسية وعصبية متعددة بسبب تراكمات خمسة أعوام من القصف المباشر لمنازل المواطنين.

وأشار إلى أن قرابة ثلاثة ملايين طفل دون سن الخامسة مصابين بسوء التغذية منهم 400 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم.. لافتًا إلى أن إغلاق مطار صنعاء الدولي حال دون سفر قرابة 320 ألف مريض لتلقي العلاج في الخارج توفي منهم 42 ألف بينهم أطفال.

واستنكر الدكتور الحاضري، صمت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الطفولة باليمن.