السجن 8 سنوات لأردني استشار رجال دين لفتوى الهجوم على سفارة (إسرائيل) في عمّان‎

جهينة نيوز:

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكما بالسجن 8 سنوات، على مواطن أردني أدانته باستشارة رجال دين حول شرعية استهداف سفارة كيان العدو الاسرائيلي في عمان عام 2018 و لم ينفذ هجومه.

وبموجب قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، حكمت المحكمة على خالد أبوريا (33 عاما) بالسجن 8 سنوات.

وفي التفاصيل، فإن أبوريا بدأ في شهر حزيران 2018 على إثر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة والأحداث الدائرة في غزة، بإعداد خطة لتنفيذ هجوم على السفارة الإسرائيلية في الأردن، باستخدام سلاح ناري، لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين.

وحسب لائحة الاتهام، فقد قام أبوريا باستفتاء عدد من رجال الدين حول جواز تنفيذه الهجوم، إلا أن القوات الأمنية ألقت القبض عليه في يوليو 2018، ما حال دون تنفيذ تهديداته.

و يذكر انها ليست الحالة الاولى في الاردن لمحاكمة ناشطين حول نواياهم مقاومة الاحتلال حيث سجنت خلية غزة التي خططت للدخول الى غزة عبر مصر لمساندة المقاومة الفلسطينية ثمان سنوات ايضاً.