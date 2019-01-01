الصين تعتزم التخلص من المعدات الحاسوبية الأجنبية خلال 3 سنوات

جهينة نيوز:

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” بأن السلطات الصينية أمرت بالتخلص من جميع المعدات والبرامج الحاسوبية أجنبية الصنع في مؤسساتها الرسمية خلال ثلاث سنوات.

وأكدت الصحيفة أن هذا الأمر صدر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في وقت سابق من العام الجاري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة الأولى من نوعها بالنسبة للسلطات الصينية ستتطلب استبدال ما بين 20 و30 مليون قطعة للمعدات الحاسوبية الأجنبية ببدائل محلية الصنع، وسينطلق العمل على ذلك عام 2020.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المهمة تعد صعبة المنال، موضحة أن المؤسسات الصينية الرسمية تستخدم غالبا حواسيب “لينوفو” محلية الصنع، وتضم هذه الحواسيب كثيرا من المعدات أمريكية الصنع، بما في ذلك رقائق وأقراص صلبة.

وخلصت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يبدو ردا على قرار واشنطن منع الشركات الأمريكية من التعاون مع شركة “هواوي” الصينية العملاقة.

ومن المتوقع أن تلحق الخطوة الصينية ضربة بالشركات الحاسوبية الأمريكية العملاقة، مثل “مايكروسوفت” و”ديل” و”إتش بي”.

غارديان