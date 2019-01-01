اضراب شامل في محافظة الخليل بفلسطين المحتلة

جهينة نيوز:

مَّ الاضراب الشامل اليوم محافظة الخليل، تنديداً بالهجمة الاستيطانية التي تستهدف المدينة وبلدتها القديمة.

و أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق ظهر اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مظاهرة في باب الزاوية وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية تنديدا بالهجمة الاستيطانية التي تنفذها سلطات الاحتلال على المدينة وبلدتها القديمة.

وأكدت حركة “فتح” أنَّ استهداف مدينة الخليل واستباحة الحرم الإبراهيمي الشريف والاستيلاء على الأراضي في شمال المحافظة وجنوبها، وعمليات المداهمة والاستيلاء المستمرة في كافة مناطق المحافظة، تدلل على أن هناك قرارا سياسياً من حكومة الاحتلال بتهويد البلدة القديمة، استكمالاً لمخطط التهويد ومحاولة تغيير الحقائق التاريخية على الأرض.