أوغلو: قضايا الفساد المتورط بها أردوغان سبب الأزمات في البلاد

جهينة نيوز:

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو أن قضايا الفساد الكبيرة المتورط بها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان هي سبب معظم الأزمات المالية والاقتصادية التي تعاني منها تركيا الآن.

وأعرب كليتشدار أوغلو في حديث للصحفيين اليوم عن تأييده لاقتراح رئيس الوزراء السابق أحمد داود اوغلو فيما يتعلق بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بالثروة الشخصية لأردوغان وأفراد عائلته إلى جانب بقية رؤساء الأحزاب السياسية الحاليين والسابقين وقال “نحن على استعداد لدعم أي مشروع في هذا الاتجاه من أجل دولة شفافة ونزيهة بعد عشرات القصص التي تتحدث عن تورط أردوغان وأفراد عائلته في قضايا فساد خطيرة جدا على الصعيدين الداخلي والخارجي”.

ولفت كليتشدار أوغلو إلى أن حديث الإعلام عن مساومات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأردوغان في موضوع ثروة الأخير يشكل إهانة مباشرة لكرامة الدولة والأمة التركية مشيرا إلى أن الفساد بحجمه الكبير جدا الذي تورط فيه أردوغان وأفراد عائلته ووزراؤه هو سبب معظم الأزمات المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد الآن.

وشهدت مدينة اسطنبول التركية أمس مظاهرة كبيرة ضد سياسات أردوغان الداخلية والخارجية والاستبداد الذي تنتهجه حكومته بحق الشعب التركي