الفارس عمرو حمشو يتوج بلقب الجائزة الكبرى في المرحلة 5 لبطولة السلام الدولية لقفز الحواجز

جهينة نيوز:

حقق الفارس عمرو حمشو الجائزة الكبرى في المرحلة الخامسة من بطولة السلام الدولية لفروسية قفز الحواجز “المصنفة من فئة النجمتين دوليا” التي اختتمت منافساتها مساء أمس على أرض نادي باسل الأسد بالديماس بريف دمشق.

وأحرز حمشو اللقب بعد أن حل أولا بمباراة الفئة العليا “أ” لارتفاع 145سم التي جرت منافساتها على شوطين غير متماثلين وجاءت الفارسة شام الأسد بالمركز الثاني تلاها الفارس قتيبة الدغلي ثم الفارسة شام الأسد رابعا بمشاركتها على جواد آخر وفي المركز الخامس حل الفارس الأردني ابراهيم بشارات.

يذكر أن الفارس أحمد حمشو أحرز لقب الجائزة الكبرى في المرحلة الثانية والرابعة بينما توج الفارس عمرو حمشو بلقب المرحلة الثالثة علما أن لقب المرحلة الأولى توجت به الفارسة شام الأسد.