حرائق الغابات الأسترالية تودي بحياة 2000 حيوان كوالا

جهينة نيوز:

دمرت حرائق الغابات التي اندلعت في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، الكثير من موائل حيوان الكوالا، وأدت إلى مقتل أكثر من 2000 من الحيوان المحبوب الذي ينتمي لفصيلة الدببة الجرابية، منذ أكتوبر الماضي، بحسب ما قاله الخبراء للجنة تحقيق تابعة لبرلمان الولاية.

وقال أحد خبراء البيئة للجنة التحقيق البرلمانية، المعنية ببحث شؤون أعداد الكوالا وموائله في نيو ساوث ويلز، اليوم، إن الدمار واسع النطاق، من المرجح ألا نجد أبداً جثث الحيوانات النافقة.

وأوضح الخبير البيئي دايلان بوج، رئيس تحالف شمال شرق الغابات للجنة التحقيق، أنه من المحتمل أن يكون أكثر من 2000 حيوان كوالا قد لقيت حتفها في الحرائق، مع فقدان ما يصل إلى ثلث موائلها عند الساحل الشمالي للولاية.

يذكر أن موائل الكوالا كانت قد تعرضت للتدمير في السنوات الأخيرة بسبب عملية تطهير الأراضي واسعة النطاق من أجل تطوير الزراعة والتنمية الحضرية