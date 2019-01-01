روسيا تنشر قبة للدفاع الجوي في القطب الشمالي

جهينة نيوز:

أعلن الأميرال ألكسندر مويسييف، نائب الأسطول الشمالي للصحفيين، إنه في السنوات المقبلة، سيتم تزويد جميع أقسام القطب الشمالي التابعة للأسطول الشمالي بأنظمة صواريخ إس-400، والتي ستنشئ قبة للدفاع الجوي فوق الجزء الروسي في القطب الشمالي.

وقال النائب نقلا عن سبوتنيك: "يتم تجهيز المعدات وإعادة تجهيز المعدات الخاصة بالقذائف المضادة للطائرات والقوات الراديوية التقنية بمعدات جديدة. هذا العام، دخلت أنظمة الصواريخ للدفاع الجوي إس-400 في خدمة فوج الصواريخ المضادة للطائرات الذي تم نشره في منطقة نوفايا زيمليا. من المخطط أن يتم تزويد جميع أقسامنا في القطب الشمالي في العام المقبل بمنظومات مماثلة".

ووفقا له بفضل هذا، سيتم حماية القطب الشمالي من أي وسيلة لهجوم جوي من قبل العدو، سواء كان الطيران أو صواريخ كروز أو الصواريخ الباليستية. بشكل عام، عند الحديث عن معدات وأسلحة جديدة، أشار مويسيف إلى أن حصتهم في المتوسط ​​تبلغ حوالي 60%، وبالنسبة لبعض العناصر، مثل العربات المدرعة، فإنها تتقدم بشكل كبير على هذا الرقم.

وفي شهر أيلول، تم تجهيز فوج الصواريخ في نوفايا زيمليا بأنظمة إس-400 لأول مرة. بدأت هذه الوحدة المناوبة القتالية في عام 2015، ولكن في السابق كانت أنظمة إس-300 من الجيل السابق في خدمتها.

وتم تصميم نظام الصواريخ للدفاع الجوي إس-400 لتدمير جميع الوسائل الحديثة والواعدة للهجوم الجوي الفضائي على مدى مئات الكيلومترات.