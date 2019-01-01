شاهد.. حفل للفنان فارس كرم يتحول لاشتباك بالأسلحة البيضاء ووقوع إصابات

جهينة نيوز

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء خلال حفل الفنان اللبناني فارس كرم في مدينة ملبورن بأستراليا الذي تحول إلى بركة من الدماء .

وذكرت الصحيفة البريطانية أن المشاجرة أسفرت عن إصابة ستة أشخاص بالطعن، موضحة أن الحادث بدأ بعد أن قام رجل يحمل سكين بالمشاجرة مع موظفي الفندق وأسفر عن نقل ستة أشخاص إلى المستشفى متأثرين بجروحهم وخضوع ثلاثة منهم لعملية جراحية.

وأوضحت الصحيفة أن المجموعة التي تشاجرت كانت قد حضرت إلى الحفل وتم طردهم مبكرا إلا أنهم عادوا مجددا حاملين سلاح أبيض وعمود معدني كبير واعتدوا على موظفي الفندق بسبب عدم دفع الرسوم.