بعد إنسحاب الخطيب .. تأجيل الاستشارات النيابية حول المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية

جهينة نيوز

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم تأجيل الاستشارات النيابية حول المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي كانت مقررة غداً إلى الـ 16 من الشهر الجاري.

وجاء في بيان نشرته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية.. “على ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات وإفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتمل تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة قرر الرئيس العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة غداً الاثنين إلى يوم الاثنين الـ 16 من كانون الأول الجاري وفق التوقيت والبرنامج والمواعيد التي نشرت سابقاً”.

وكان الرئيس اللبناني قبل في الـ 30 من تشرين الأول الماضي استقالة الحكومة اللبنانية على خلفية المظاهرات الشعبية وطلب منها الاستمرار بتصريف الأعمال في البلاد ريثما يتم تكليف حكومة جديدة.