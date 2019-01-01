حمدوك: السودان قلص قواته في اليمن من 15 ألف جندي إلى 5 آلاف

جهينة نيوز

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن تقليص عدد قوات بلاده، العاملة في اليمن ضمن قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية، من 15 ألف جندي إلى 5 آلاف.

وقال حمدوك، اليوم الأحد في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته الأولى للولايات المتحدة، إن عدد الجنود السودانيين في اليمن تقلص من 15 ألفا إلى 5 آلاف، مؤكدا أن الحل العسكري للأزمة اليمنية مرفوض، معربا عن حرص السودان على "مساعدة الأخوة اليمنيين".

وكان حمدوك قد أعلن مؤخرا عزمه على سحب جميع القوات السودانية المتواجدة في اليمن، مشددا على أن انخراط بلاده العسكري في الأزمة اليمنية إرث تركه نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وأكد ضرورة تسوية النزاع اليمني بوسائل سياسية.