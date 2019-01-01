أبراج الاثنين 9 كانون أول مع سمر عمران

جهينة -خاص

مولود اليوم 9/ 12: كريم، ودود، مرح، خجول، حساس، مهذب، ناضج قبل الأوان، تمارس عمل يتطلب منك الاحتكاك بالناس دائما،تتصرف بطريقة غربية وتلفت الأنظار،غير تقليدي،محب للسيطرة وتحمل المسؤوليات تحلم بتولي منصب سياسي وتحصل عليه،في الأشهر المتبقية من السنة حاول ان تنسى الإساءة وتغير أشياء كثيرة تنفذ أعمال ومشاريع متنوعة توقع عقود خليك واثق من قدراتك للبعض تغيير في الشكل، للبعض يفتح لك طريق للسفر، للبعض مشروع ارتباط

الحمل: قدرتك على الإقناع عالية تحصل على أرباح وتصل لمشاريع بخصوص المال نصيحة حافظ على مكانتك أنت اللاعب الأساسي تسجل الأهداف لصالحك القمر بالثور تعتمد على الوقاية تابع أمورك بصمت حاول تدخل الهدوء إلى علاقتك العاطفية وابتعد عن التوتر المشحون، هدايا ومكاسب

الثور: القمر ببرجك تدخل في مجال جديد بقوة وتقدم تدافع عن آرائك الفرص موجودة تساعدك وتلاقي دعم من أصدقائك لمعالجة المشاكل لقاءات مفيدة وتسمع أخبار جيدة انفراج وزوال هموم نصيحة خليك على قدر الثقة دائما الشريك لا يتخلى عنك

الجوزاء: طاقة جوفاء لاتجرح بكلامك أحد من محيطك معك حق الاندفاع خفيف لكن لا تقلق الوضع مرحلي ولن يدوم طويلا تطوي الصفحة وتستفيد من هذا الفراغ تراجع حساباتك وتشحن طاقتك انتبه من العودة لذكريات الماضي وليكن لديك حيوية

السرطان: لا ملل ولا ضجر أمورك تتحرك بسرعة تكثر الدعوات والاجتماعات تنهي عمل وتبرهن عن موهبة بأعمالك تتبادل المحبة مع الآخرين تفرض سيطرتك على أصدقائك اتبع قلبك تجد سعادة دائما يوم جيد للدعوات والعزائم

الاسد: تركز على عملك تظهر لك أشياء طارئة بعملك أو حياتك الشخصية تعالجها تشعر بعدم القدرة على سيطرة على أمورك فكر بهدوء واعمل مع فريق متفهم لا تعارض كن متفهم حتى تسيطر على جميع الأمور حاول ان تتجاهل.

العذراء: انقلاب لمصلحتك يحالفك الحظ وتتسهل أمورك الجميع يطلب حضورك لقاءات مهمة وغنية بمجال سفر واتصالات لأماكن بعيدة تنقذ وضع وتحقق انتصار تتلقى دعم غير منتظر نصيحة ابتعد عن أعمال تسيء الك وللبعض استقبال وتوديع زوار.

الميزان: تسمع أخبار بخصوص أمورك المالية تسديد فواتير ودفع مستحقات الظروف ملائمة لا تنفرد برأيك وتفرض وجهة نظرك حتى ما تواجه خسارة، فرص مميزة وانشغالات من نوع جديد، الحذر ضروري

العقرب: تركز على شراكة سواء شراكة عمل أو عاطفة عندك تأجيل وصعوبات ماعليك غير تعمل تسويات لأوضاعك تسهل أوضاعك وتسجل بعض النقاط لمصلحتك ابتعد عن الشك والغيرة والغضب هي أسباب لأزمتك مع الشريك العاطفي والعملي تابع طريقك وكن صبور تضمن النجاح لك.

القوس: ضغط عمل كبير عليك أعمل تسويات ونظم ورتب جدول أعمالك لا تهمل شيء حتى ما تتراكم الأعمال تمر بسلسلة تنقلات ومعاكسات في عملك وحياتك الشخصية اترك هذه الفترة بدون تحديات وألغي بعض اللقاءات حتى تتحسن الظروف والأحوال انتبه على صحتك.

الجدي:الحظ قريب منك داعم لخطواتك لتربح قضية وتستعيد حق تبشر بأحداث مهمة وتغيرات لمصلحتك تحصل على عوائد مالية غير منتظرة تسمع خبر بخصوص الأولاد، القمر بالثور يعطيك الحظ بخبر يخص اولاد أو صوتك مسموع

الدلو: تعب وتغيرات في حياتك الشخصية والعائلية، عوائق بسيطة على صعيد العائلة صعوبات وتأجيل وأعطال اصبر ولا تنفعل وتبالغ في ردود أفعالك خليك واقعي وانتبه على صحتك، الصبر ثم الصبر

الحوت: مرتاح ونشيط أجوائك مساعدة للانطلاق تنقل وفرص استثنائية تجري لقاء بغاية الأهمية يخدم مصالحك على المدى البعيد اذا شعرت بعدم الاطمئنان تحفظ ولا تعطي رأيك انتبه من خصم في مجال عملك صحح أخطائك.