أجنحة الشام للطيران تحتل المرتبة الأولى في دقة المواعيد بين شركات طيران عالمية

جهينة نيوز:

حصلت شركة أجنحة الشام للطيران "الناقل الوطني السوري الخاص" على المركز الأول من حيث دقة مواعيد رحلاتها الجوية عن شهر تشرين الثاني نوفمبر لعام 2019 وذلك حسب ما أفاد به مؤشر OTP العالمي (On–Time Performance Airlines) والصادر عن الشركة العالمية العريقة (OAG) الأولى عالمياً في نشر جداول مواعيد رحلات جميع شركات الطيران بالعالم.

وقد استطاعت أجنحة الشام للطيران تحقيق هذا الإنجاز العظيم بجهود ومتابعة القائمين عليها وتمكنت من احتلال المرتبة الأولى من حيث دقة مواعيد رحلاتها

يُذكر أن شركة أجنحة الشام للطيران هي الناقل الوطني السوري الخاص، التي تُشغل رحلاتها من مطار دمشق الدولي مباشرةً إلى أكثر من عشرين محطة عربية وإقليمية وعالمية واعدةً بتقديم المزيد لمسافريها مع حرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.