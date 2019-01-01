استشهاد مدني وإصابة طفل باعتداء الإرهابيين بالقذائف على قرية العزيزية ومدينة السقيلبية بريف حماة

جهينة نيوز:

استشهد مدني وأصيب طفل جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الجنوبي بالقذائف الصاروخية على قرية العزيزية ومدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي.

و استهدفت المجموعات الإرهابية بعدة قذائف صاروخية منازل المواطنين في قرية العزيزية بالريف الشمالي ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة طفل بجروح ووقوع أضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

و أطلق إرهابيون من مناطق انتشارهم في ريف إدلب الجنوبي عدة قذائف صاروخية سقطت عند أطراف مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي ما تسبب بحدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات بين الأهالي.

و ذكرت سانا أن وحدات الجيش رصدت أماكن إطلاق القذائف وردت على الاعتداء برمايات من سلاح المدفعية وحققت إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين.

وتنتشر في إدلب وريفها مجموعات إرهابية يتبع معظمها لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي تعتدي على القرى الآمنة والنقاط العسكرية بريف حماة الشمالي العاملة على حمايتها.