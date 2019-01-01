الخزعلي يحمل الولايات المتحدة و(إسرائيل) مسؤولية سفك دماء العراقيين ويتعهد بتدفيعهما الثمن غاليا

جهينة نيوز:

أكد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي، أن "دماء العراقيين في ذمة الولايات المتحدة و(إسرائيل)، وسيأتي الوقت الذي تدفع فيه الثمن غاليا بأربعة أضعاف".

وقال الشيخ الخزعلي خلال ندوة أقيمت في مقر الأمانة العامة للحركة بعنوان "التعليم وطن"، إن "موقفنا نحن خلال التظاهرات هو الموقف الذي أثبته الشهيد القائد وسام العلياوي، فكنّا المظلومين الذين وقع علينا الاعتداء في هذه التظاهرات... أقولها مرة أخرى بأنه مهما كانت الأيدي العميلة التي نفذت هذه الجريمة، فإنها مسيرة من حيث تعلم أو لا تعلم بتوجيهات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية".

وأضاف، "إذا أتتك مذمتي من ناقص، فهي الشهادة لي بأني كامل".

وشدد الشيخ الخزعلي على أن "من أسوأ محاولات خلط الأوراق هو تعطيل الدوام والشعار الخبيث الذي في حقيقته دس السم بالعسل وأول ما صدر في مدارس معينة وشخصيات بعثية هو شعار (ماكو وطن ماكو دوام)" مشدداً على ان الشعار الحقيقي الذي يجب ان يرفع (ماكو دوام ماكو وطن) لان الوطن يبنى بالعلم رافضاً إغلاق المدارس..

وتابع: "القرار الآن على أن الحكومة التي ستتشكل لن تكون حكومة ثلاث سنوات، وإنما ستكون حكومة مؤقتة لفترة 6 أشهر أو سنة وظيفتها الإعداد للانتخابات وضبط الملف الأمني وإقرار الموازنة، ومن الممكن جدا أن تكون ليست كاملة، وإنما بعدد مختصر من الوزراء وبذلك لن تكون محل خلاف".

وأشار الخزعلي إلى أنه "لا يخفى على أحد من أبناء شعبنا أن هناك فعلا جماعات تخريبية تريد أن تدمر وضع البلد، والمرجعية الدينية في أكثر من مرة قالت: إن هناك تدخلات أجنبية يجب الحذر منها والوقوف أمامها".

ولفت إلى "وجود مسارين: الأول هو المسار السلمي، تمثل بخروج أعداد هائلة من المتظاهرين وكانت مشاركة الطلبة الأعزاء التي أضافت حالة من الرونق والجمال... والمسار الآخر هو مسار الملثمين الذين بدؤوا بإدخال الأسلحة والمولوتوف والاعتداء على الأجهزة الأمنية ومهاجمة المصرف المركزي وقطع الطريق وحرق الشوارع... هذان مثالان واضحان يجب أن نعزل ونفصل عند الكلام عنهما".