هطولات مطرية غزيرة متوقعة فوق مناطق متفرقة وتحذير من تشكل السيول

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول الى غائم أحيانا لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات غزيرة من المطر مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا فوق مناطق متفرقة من البلاد ويحذر من تشكل السيول في تلك المناطق وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل و الجو غائم جزئيا الى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد والبرد أحيانا يؤدي إلى تشكل السيول في الوديان والمنخفضات.

وهطلت أمطار متفرقة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية في عدد من المحافظات.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ان نسب الهطل كانت في اللاذقية في وادي قنديل 9 مم وكسب 7 مم والحفة 6 مم والمزيرعة وبوقا 3 مم ومدينة اللاذقية 1مم .

وفي حلب سجلت في حلب المدينة 1 مم.

وفي الرقة سجلت في تل ابيض 2 مم والسبخة 1 مم .

وفي الحسكة سجلت في الجوادية وتل براك 3 مم .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….

الأحد الاثنين الثلاثاء

دمشق 14 -6 15- 7 15- 6

القنيطرة 11 -6 13- 7 13 -6

درعا 13- 5 14 -6 14- 5

السويداء 10- 3 12- 3 12- 3

حمص 16- 5 13- 3 12 -4

حماة 17 -6 14 -4 13- 4

الحسكة 8- 1 7-صفر 6-صفر

اللاذقية 22- 14 22- 14 22- 14

طرطوس 21- 11 21- 11 21- 11

حلب 15 -4 12 -3 11 -3

ادلب 15 -6 13- 5 12- 5

دير الزور 16 -6 13- 4 12- 3

الرقة 15 -6 12 -4 11- 3