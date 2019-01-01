أضرار مادية نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية منتشرة بريف إدلب الجنوبي بالقذائف على السقيلبية

الأحد, 8 كانون الأول 2019 الساعة 15:38 | شؤون محلية, أخبار محلية

أضرار مادية نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية منتشرة بريف إدلب الجنوبي بالقذائف على السقيلبية

جهينة نيوز:

اعتدت المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الجنوبي بالقذائف الصاروخية على مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي ما تسبب بأضرار مادية.

ونقلا عن سانا أن عددا من القذائف الصاروخية أطلقها إرهابيون من مناطق انتشارهم في ريف إدلب الجنوبي سقطت عند أطراف مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي ما تسبب بحدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات بين الأهالي.

ورصدت وحدات الجيش أماكن إطلاق القذائف وردت على الاعتداء برمايات من سلاح المدفعية وحققت إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين.

وأصيب مدني بجروح في الثاني من الشهر الجاري جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بقذائف المدفعية على بلدة الرصيف بريف حماة الشمالي الغربي.

وتنتشر في إدلب وريفها مجموعات إرهابية تتبع معظمها لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي تعتدي على القرى الآمنة والنقاط العسكرية بريف حماة الشمالي العاملة على حمايتها.


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