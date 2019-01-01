بريستول مايرز تعلن عن نتائج إيجابية بشأن علاج مناعي للسرطان

جهينة نيوز:

أعلنت شركة بريستول مايرز سكويب للأدوية أمس أن علاجا تجريبيا للسرطان حصلت عليه ضمن صفقة استحواذها على شركة سلجين مقابل 74 مليار دولار قد قدم نتائج إيجابية خلال التجارب.

ونقلت رويترز عن بريستول مايرز قولها إنها ستتقدم في نهاية العام الجاري للحصول على موافقة أمريكية على العلاج الخاص بأحد أنواع أورام الدم المتقدمة.

والعقار نوع حديث من العلاجات المناعية المعروفة باسم “علاج المستقبلات الخيمرية للخلايا التائية/ ويقوم بانتزاع الخلايا المناعية من المريض ويجري عليها بعض التعديلات ليجعلها تتعرف بشكل أفضل على الخلايا السرطانية وتهاجمها ثم يعيدها في المريض مرة أخرى.

وشملت التجربة ثلاثة مستويات من العلاج على 269 مريضا.

ووفقا لبيانات أعلنتها الشركة أمام مؤتمر للجمعية الأمريكية لأمراض الدم في أورلاندو استجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع المرضى لهذا العلاج المؤلف من جرعة واحدة وسجل 53 بالمئة منهم استجابة تامة.