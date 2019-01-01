25 خدمة ضمن النافذة الواحدة في مديرية تربية درعا

جهينة نيوز:

أطلقت مديرية تربية درعا اليوم العمل بالنافذة الواحدة التي تقدم نحو 25 خدمة متنوعة بغية اختصار الوقت وانجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة.

مدير التربية محمد خير العودة الله أشار في تصريح لسانا إلى أن المديرية ضمن إطار تبسيط الإجراءات على المواطنين تم تفعيل العمل بمشروع النافذة الواحدة موضحا أن النافذة بدات بتقديم 25 خدمة متنوعة موزعة على الدوائر الأساسية بغية اختصار الوقت وإنجاز المعاملات بدقة وسرعة كما تم اتمتة عمل الديوان العام.

مسؤول النافذة الواحدة لطفي الخوالدة بين في تصريح مماثل أن الخدمات التي تقدم تشمل موافقة جواز سفر وتأشيرات خروج وإجازات زواج وشهادات وفاة وتحويل من فرع إلى آخر في المرحلة الثانوية و طلبات النقل الداخلي للمدرسين و الأعمال الإدارية وإعفاء من أعمال المراقبة والتصحيح وتدريس ساعات في الجامعة وتمديد إجازة خاصة بلا أجر وتحديد مركز عمل من درعا إلى المحافظات وتصديق الوثائق والشهادات وغيرها.