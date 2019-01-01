مؤسسة المياه في الحسكة تعيد محطة مياه العزيزية للخدمة بعد صيانتها وتأهيلها

جهينة نيوز:

أعادت مؤسسة المياه في محافظة الحسكة محطة مياه العزيزية للخدمة بعد تأهيلها وإصلاح الأعطال الفنية التي تعرضت لها.

وبين مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة في تصريح لسانا أن الصيانات التي تم إجراؤها في المحطة التي تضخ المياه إلى أحياء مدينة الحسكة شملت التجهيزات الكهربائية من خطوط ومحولات تعرضت لأعطال فنية وأدت إلى خروج المحطة عن الخدمة لمدة يوم حيث استطاعت الورشات الفنية إنجاز الصيانة بشكل كامل وإعادة المحطة إلى الخدمة من جديد ليل أمس.

من جهة ثانية أشار المهندس العكلة إلى أن المؤسسة استلمت مولدة كهربائية باستطاعة 1000 كيلو واط مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث سيتم وضعها في الاستثمار بمحطة مياه الضخ في السد الشرقي لتشغيلها في حال انقطاع التيار الكهربائي .

وكانت المؤسسة أنجزت خلال الشهر الماضي صيانة محطة مياه علوك التي خرجت عن الخدمة نتيجة تعرضها للعدوان التركي وتم وضعها بالاستثمار مجددا ومعاودة ضخ المياه إلى مدينة الحسكة والريف الغربي.