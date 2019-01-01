إطلاق سراح 200 من "داعش" وأفراد عائلاتهم من مخيم الهول بالحسكة

جهينة نيوز:

كشفت "الإدارة الكردية" لمخيم الهول بمحافظة الحسكة اليوم الأحد، عزمها الإفراج عن دفعة جديدة من 200 من عناصر وأطفال ونساء مسلحي "داعش".

وقال مسؤول مخيمات شمال شرق سورية شيخموس أحمد، في تصريح خاص لشبكة "رووداو" الإعلامية الكردية إن "أكثر من 200 محتجز سيتم إخراجهم من المخيم اليوم".

وأوضح أن من بين المفرج عنهم "15 عنصرا من تنظيم داعش ممن لم تثبت عليهم أية جرائم" حسب زعمه.

وتابع شيخموس أحمد أن "البقية نساء وأطفال من محافظات حمص والرقة ودير الزور".

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن مخيم الهول يضم 73 ألف شخص، موزعين في 13 ألف خيمة، من بينهم 49 ألف طفل.

ويعد مخيم الهول أكبر مخيم لنساء وأطفال ومسلحي "داعش" في سورية والعراق.