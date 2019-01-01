الفيفا يهنئ محمد صلاح بــظهوره الــ 100 مع الدوري الانجليزي

جهينة نيوز:

قدم الاتحاد الدولي للكرة" الفيفا" الناطق باللغة العربية التهنئة لنجم فريق ليفربول محمد صلاح الظهور رقم 100 مع الفريق وكتب الفيفا على حسابه في تويتر" "الهدف 63 في الظهور رقم 100 للفرعون المصري بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وكان النجم المصري محمد صلاح قد نجح في تعزيز صدارة قائمة الهدافين لتاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث بالدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليغ"، في المباراة الـ 100 للفرعون بالمسابقة

وسجل صلاح 7 أهداف مع ليفربول في شباك بورنموث ليتصدر قائمة الهدافين لتاريخ مواجهات الفريقين بالمسابقة، ويرفع رصيده إلى 63 هدفا خلال مئة مباراة خاضها بألوان قميصي تشيلسي وليفربول، ليحل بالمرتبة الرابعة بقائمة الأكثر تسجيلا للأهداف في مبارياته الـ100 الأولى في الدوري الإنجليزي