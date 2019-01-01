منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يفوز على نظيره المالي في دورة الصين الدولية

جهينة نيوز:

استهل منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم مشاركته في دورة الصين الدولية الودية بالفوز على منتخب مالي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت اليوم على الملعب الرئيس للمجمع الرياضي في مدينة زهوهاي الصينية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي وأهدر لاعبونا العديد من الفرص عبر عبد الهادي شلحة وأنس العاجي وعبد الرحمن بركات ومحمد الحلاق إلى أن أتت الدقيقة التاسعة والستون من الشوط الثاني لتعلن هدف التقدم لمنتخبنا من رأسية متقنة عبر المدافع فارس أرناؤوط لتسكن شباك منتخب مالي.

ويلتقي منتخبنا في المباراة الثانية مع المنتخب الصيني في الحادي عشر من الشهر الجاري عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً على أن يختتم مشاركته في الدورة بلقاء المنتخب الطاجيكي في الرابع عشر من الشهر الجاري عند الساعة التاسعة صباحاً.

يشار إلى أن منتخبنا الأولمبي تأهل إلى النهائيات الآسيوية بعد حصوله على أفضل مركز ثان في التصفيات بعد فوزه على منتخب قرغيزستان بهدفين مقابل لا شيء وعلى منتخب الكويت بالنتيجة ذاتها وتعادله مع المنتخب الأردني بهدف لمثله وسيلعب منتخبنا في المجموعة الثانية في نهائيات آسيا التي ستقام في تايلاند أمام قطر في التاسع من شهر كانون الثاني القادم وأمام اليابان في 12-1 وأمام السعودية في 15-1.