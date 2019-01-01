تامر حسني الفنان الأكثر تأثيرا في العالم حسب" غينيس" للمرة الثانية

جهينة نيوز:

أعلن الفنان المصري تامر حسني، عن حصوله على لقب "أفضل فنان مؤثّر في العالم"، ضمن موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية.

وسجل حسني اسمه بالموسوعة رسمياً للمرة الثانية كـ"أكثر فنان مؤثر في العالم"، بعد المرة الأولى والتي جاءت بعد مشاركته في أكبر حملة تبرع بالدم في العالم في العام 2016.

وقال حسني في تصريحات تلفزيونية: "تمت دعوتي للمرة الأولى لعمل مزاد لملابسي، على أن يذهب دخله للأطفال العرب المشردين"، وكان هناك إقبال كبير على المعرض، وخلال المعرض، تم ترشيحه لدخول موسوعة "غينيس" كـ"أكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم"، قائلاً: "شروط الموسوعة تكاد تكون مستحيلة، وقبل ذلك رفضت المشاركة لمرتين، ومن حيثيات المسابقة التأثير في الجمهور، وكان من ضمن ما رشحني للفوز، مشهد بفيلم "نور عيني" الذي جسد وفاة أخي بسبب المخدرات، وأغنية "أنا مش عارف أتغير"، وأن يكون الفن المقدم إيجابياً ويؤثر في الجمهور".

ولم يكن حسني أول فنان عربي يدخل موسوعة "غينيس"، حيث كانت البداية مع المطرب السوري صباح فخري الذي دخل الموسوعة كـ"أكثر مطرب ظل يغني ساعات طويلة ومتواصلة"، بعدما كسر رقماً قياسياً في الغناء المتواصل لمدة 10 ساعات أثناء حفل بمدينة كاراكاس الفنزويلية العام 1968